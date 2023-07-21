Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai duygusal bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getirerek veda etti. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Attila Szalai hangi takıma gitti? Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Attila Szalai hangi takımda oynuyor? soruları yer aldı.

Attila Szalai hangi takıma gitti? Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Attila Szalai hangi takımda oynuyor? soruları gündemde yer aldı. Süper Lig devi Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai transferinin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Attila Szalai hangi takıma gitti? Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Attila Szalai hangi takımda oynuyor?

ATİLLA SLAZAİ HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Hoffenheim'e transferi için İstanbul'dan ayrıldı. 15 milyon euro'ya transfer olduğu konuşulan Szalai, duygusal bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getirdi.

"FENERBAHÇE BENİM AİLEM"



Macar stoper yaptığı açıklamada, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım" dedi.

KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek