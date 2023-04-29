ATO'dan deprem bölgelerinde kalıcı konut kazandırmak için müzayede

ANKARA - Deprem bölgelerinde kalıcı konut kampanyasına katkı sağlamak için sanatçıların bağışladığı "100+59 Sanat Eseri" müzayedesi Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ankara Ticaret Odasının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeye 100+ kalıcı konut yapmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım" temalı bağış çağrısına, "100+59 Sanat Eseri Projesi" ile destek veren ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesinin organizasyonuyla düzenlenen müzayede ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müzayede çerçevesinde Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği üyelerinin eserleri, proje kapsamında müzayedede, elde edilen gelirin depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacı için kullanılmak üzere satışa sunuldu.

Müzayede çerçevesinde konuşma gerçekleştiren ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Elde edilen gelirin ATO olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız için "Ayın Yıldızıyım" temasıyla başlattığı kampanyada kullanılacağını biliyorsunuz. Meclis üyelerimiz son zamanda gerçekten büyük sorumluluk aldılar. O süreçte bir motto buldular ve çalışmaları kendileri yürüttüler. Kalıcı konutlarla ilgili yapmış oldukları bu çalışmayı biraz daha güçlendirmiş olacaklar bugünkü değerli katkıdan sonra. Sanatçılarımızın adlarını, eserlerini alacak olan sizler zaten kalbinizde yaşatacaksınız ama bizler de 160 bin üyemizle ATO'nun hücrelerinde yaşatacağız bu 159 eserin sanat eserinin sahibi olan sanatçıları. Burada ölümsüzleştireceğiz o isimleri" ifadelerini kullandı.

Müzayedeye ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz yanı sıra, ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Emrah Hacıoğlu ve davetliler katıldı.