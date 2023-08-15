ATO Başkanı Baran: "Gordion sayesinde Ankara'ya bir buçuk milyon yabancı turist gelecek"

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına ilişkin, "Ankara'nın UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne girecek Gordion. Yürekten inanıyorum. Ankara'ya gelen yabancı sayısı 300 binlerde. Ben sadece Polatlı'nın Gordion'un katkısıyla bir buçuk milyona ulaşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde yer alan "Gordion Antik Kenti" hakkında farkındalık oluşturmak ve gündemde tutmak için, 10-25 Eylül tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 45. oturumu öncesi, Gordion Müzesi'nde bir toplantı düzenledi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ev sahipliğinde Müze Bahçesi'nde gerçekleşen toplantıya TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Onat ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bize göre çok kıymetli bir gün için Polatlı'dayız. Şu ana kadar 19 tane UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ni 20'ye çıkarmakla ilgili önemli bir gayretimiz var. İnşallah Gordion, önümüzdeki ay Riyad'da yapılacak olan toplantıda Ankara'nın ilk eseri, Türkiye'mizin de 20. eseri olarak burada yer alacak. Çok önemli bir kıymet var burada. Bunun farkında değiliz. UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne belki de bundan önce girmesi gerekirdi. Hakikaten önemli. Ben bununla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. ATO olarak biz bu kıymetin farkındayız. Yıllar öncesinden farkındayız. 2019 yılında düzenlediğimiz marka zirvesinin ana temasında 'Düğüm Çözülüyor' demiştik buradaki Gordion'a hitaben. Her yıl 3 bin öğrencimiz buraya gelecek, gezecek, görecek. Biz buna yürekten inandık. Çünkü UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne Gordion'un girmesiyle hem Polatlı'nın hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine gerçekten kıymetli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Öyle olunca da bunu ATO olarak görev edindik."

Eylül ayında Riyad'dan müjdeli haberlerle döneceklerini umduklarını belirten ATO Başkanı Baran, "Ankara'nın UNESCO'nun Kalıcı Miras Listesi'ne girecek Gordion. Yürekten inanıyorum. Ankara'ya gelen yabancı sayısı 300 binlerde. Ben sadece Polatlı'nın Gordion'un katkısıyla bir buçuk milyona ulaşacağına yürekten inanıyorum. ATO olarak da atılması gereken bütün adımları atılacaktır" diye konuştu.