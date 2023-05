ATO 'ATONET Üye Hizmet Platformu' projesi ile finalde

ANKARA Ankara Ticaret Odası (ATO), "ATONET Üye Hizmet Platformu" projesiyle, ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun düzenlediği "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandı.

ATO, pandemiyle birlikte üyelerinin menfaatine dijital dönüşüm çalışmalarına hız veren ve hizmetlerinin büyük bölümünü elektronik ortama taşıyan, teknik alt yapısını tamamen değiştiren ve dönüştüren ATO'nun, dijital dönüşüm projelerini taçlandırdığı hamlesi olan, "ATONET Üye Hizmet Platformu" ile ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun düzenlediği"2023 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandı. Üyelerinin e-devlet üzerinden tek şifreyle mobil uygulamaya ulaşabildiği ve e-hizmet alabildiği ilk ve tek Oda olma unvanını elinde bulunduran Ankara Ticaret Odası, "ATONET Üye Hizmet Platformu" projesi ile, bu sayede dünya devleri ile aynı platformda yer alacak.

Finalistlerin, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek 13. Dünya Odalar Kongresi'nde projelerini sunacağı finalde, ATO'nun "ATONET Üye Hizmet Platformu" projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden Tampa Bay Ticaret Odası'nın "Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı" ve Illinois Hispanik Ticaret Odası'nın "Sözleşme Radarı - Tüm İşletmeler İçin Yapay Zeka" projeleri ile Çin Ticaret Odası'nın "RCEP ve diğer STA'ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek" projeleriyle yarışacak. Sonuçlar, 23 Haziran Cuma günü "Dünya Odalar Yarışması Ödül Töreni"nde Kongre Gala Yemeği sırasında açıklanacak.

Yüzüncü yılda cumhuriyetin yüz akı olma hedefi

Üyelerine dünya standartlarında hizmet sunan ATO'nun ABD ve Çin ile finalde yarışacak olmasının önemine dikkat çeken Baran şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerde gözlemci statüsünü kazanmış, 100 yılı aşkın bir maziye sahip olan, 100'den fazla ülkede 45 milyondan fazla şirketi temsil eden, dünya da ki en büyük iş dünyası organizasyonu olan Milletlerarası Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerine devam eden "Dünya Odalar Federasyonu Kongresi"nde, Ankara Ticaret Odası olarak finale kalmanın ve ülkemizi örnek proje ile temsil etmeye hak kazanmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek bu süreçlere üyelerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmette her zaman en mükemmelin peşindeyiz. İnovasyondan girişimciliğe, dijital dönüşümden ekosisteme kadar birçok alanda, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmette elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız, attığımız her adımın ise başkentimize ve ülkemize de kazanç olacağının bilincindeyiz." dedi.

Bu yıl Cumhuriyet ile birlikte Ankara Ticaret Odası'nın da 100'üncü yılı olduğunu ifade eden Baran, "Yüzüncü yılımızda reel sektöre yönelik çalışmalarımızla Cumhuriyetimizin yüz akı olma hedefindeyiz" diye konuştu.

ATONET ile üyelerine 7/24 hizmet

ATO 2020 yılında çalışmalarını başlattığı "ATONET Üye Hizmet Platformu"nu, önce ihtiyacı belirleyerek tanımladı, daha sonra fikir üretti ve geliştirdi, son olarak ta iki yılı aşkın süre yürüttüğü yoğun ve kapsamlı çalışmaların ardından 2022 yılının Mayıs ayında üyelerinin kullanımına sunarak başarılı bir şekilde uygulamayı hayata geçirdi.

ATONET uygulaması ile ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası'na gelmeden, e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

160 bine yakın üyesi bulunan ATO'nun, 1 yılın sonunda 122897 kullanıcı sayısına ulaşan ATONET uygulaması ile ATO Üyeleri, zamandan, mekandan, nakitten, vakitten tasarruf ettikleri gibi, zamanlarını kendi işlerine ayırmanın soysal refahını yaşıyorlar.