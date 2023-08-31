Döviz ATM'lerinden kartınıza bağlı EUR ve USD hesaplarınızdan para çekebilirsiniz. Kendi hesabınıza ya da bir başka banka hesabına EUR, USD ve GBP döviz cinsinden para yatırabilirsiniz. Peki ama ATM'den döviz yatırılır mı? ATM'den dolar, euro, sterlin yatırılır mı? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ATM döviz bozar mı, alır mı? İşte detaylar…

Bankaların İnternet Şubesi ve Mobil uygulamalarını kullanarak dolar kuru, euro kuru, sterlin kuru ve tüm döviz kurları hakkında güncel bilgiye sahip olabilir, döviz alış ve döviz satış işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Atm'den döviz yatırılır mı? Atm'den dolar, euro, sterlin yatırılır mı? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ATM döviz bozar mı, alır mı? İşte detaylar…

ATM'DEN DÖVİZ YATIRILIR MI?

Kendi bankanızın ATM'sinden döviz çekme işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. İlgili bankanın ATM'sine giderek kartınızı takın.

2. Ana menüde yer alan "Para Çekme" veya benzer bir seçeneği seçin.

3. Döviz seçeneklerinden (örneğin Dolar, Euro, Sterlin) çekmek istediğiniz dövizi seçin.

4. Çekmek istediğiniz miktarı girin ve onaylayın.

5. ATM size çekmek istediğiniz döviz cinsine göre nakit para verecektir.

ATM'DEN DOLAR, EURO, STERLİN YATIRILIR MI?

ATM aracılığıyla döviz yatırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. İlgili bankanın ATM'sine giderek kartınızı takın.

2. Ana menüde "Para Yatırma" veya benzer bir seçeneği seçin.

3. Yatırmak istediğiniz döviz cinsini seçin.

4. Yatırmak istediğiniz döviz miktarını girin.

5. ATM, dövizleri sayacak ve hesabınıza yatıracaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

- Döviz işlemleri yapmak istediğinizde, ATM'nin döviz özellikli olup olmadığını kontrol edin.

- ATM'ler genellikle dolar ve euro gibi yaygın döviz türlerini destekler.

- Döviz çekme veya yatırma işlemleri doğrudan hesaplar arasında gerçekleşir.

- İşlem sırasında dikkatli olun ve doğru bilgileri girdiğinizden emin olun.

Unutmayın ki her bankanın ATM'si farklı özelliklere sahip olabilir, bu nedenle işlem yapmadan önce ATM ekranındaki talimatları dikkatlice okumanız önemlidir.

ZİRAAT, GARANTİ, İŞ BANKASI, YAPI KREDİ ATM DÖVİZ BOZAR MI, ALIR MI?

Ülkemizdeki bankaların neredeyse tamamı şubede ve online işlemlerde döviz bozdurma imkanı tanıyor. Tabi bu işlemler bankaların çalışmakta olduğu saatler yani mesai saatleri içerisinde geçerlidir. ATM ve bankamatikler ise günün her saatinde bu işlemi yapabiliyor.