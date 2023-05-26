Kredi kartlarından nakit avans kullanımına getirilen sınırlama nedeniyle ATM'den döviz çekiliyor mu? Sorusu gündeme gelmişti. Kredi kartlarının nakit avans çekim işlemleri nedeniyle birçok kişi döviz işlemlerine çevirdi. Peki, ATM'den döviz çekiliyor mu? Bankadan dolar, euro çekilir mi? Döviz işlemlerinde sınırlama var mı?

ATM'den döviz çekiliyor mu? Sorusu, özellikle geçtiğimiz günlerde birçok kişi tarafında duyulan haberlerin ardından gündemde yerini aldı. Nakit avansların kullanıcılara kapatılması büyük ses getirmişti ve bu nedenle ATM'den döviz çekiliyor mu? Sorusu da gündemdeki yerini almıştı. Peki, ATM'den döviz çekiliyor mu? Bankadan dolar, euro çekilir mi? Döviz işlemlerinde sınırlama var mı?

ATM'DEN DÖVİZ ÇEKİLİYOR MU?

ATM'lerden döviz çekmek isteyen vatandaşlar işlemlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilir. Konu hakkında henüz bankalar tarafından bir açıklama gerçekleştirilmedi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan nakit avans kısıtlaması ise son buldu.

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.