Atlıhan Atila kimdir? CHP Erzurum Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Erzurum Belediye Başkan adayı ise Atlıhan Atila oldu. Atlıhan Atila kimdir? Atlıhan Atila nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ATLIHAN ATİLA KİMDİR?

Atlıhan Atila, mimar olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. 31 Mart 2019 seçimlerinde İYyi Parti'den Erzurum Yakutiye Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.