Atletico Madrid - Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Atletico Madrid - Villarreal maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Atletico Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Atletico Madrid - Villarreal CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Atletico Madrid- Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid- Villarreal maçı ne zaman?

ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid ile Villarreal arasındaki heyecan dolu İspanya La Liga maçı, 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşecek ve başlama saati 23:00 olarak belirlendi. Bu önemli mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus ve S Sport kanallarını tercih edebilecekler.

ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

S Sport Plus'u tercih eden izleyiciler, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde maçı izleyebilirler. Diğer bir seçenek olan S Sport ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.