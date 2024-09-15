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Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga)

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Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid ve Valencia arasında oynanacak olan futbol maçının şifresiz izleme linki merak konusu oldu. Maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Atletico Madrid ile Valencia arasında oynanacak olan futbol maçı, futbolseverler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. İspanya La Liga'nın önemli karşılaşmalarından biri olan bu maç, iki güçlü ekibin sahadaki mücadelesine sahne olacak. Taraftarlar, Atletico Madrid ve Valencia'nın sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağını merak ederken, maçın şifresiz izlenebileceği linkler ve canlı yayın bilgileri de sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta?

ATLETICO MADRID- VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid - Valencia maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga)

ATLETICO MADRID- VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Valencia maçı saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT CANLI İZLE

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE

S Sport Plus'u canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

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