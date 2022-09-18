Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta?
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Atletico Madrid ve Real Madrid bugün Madrid'de Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta? İşte detaylar...
İspanya La Liga heyecanla beklenen müsabakada Atletico Madrid- Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Peki, Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki La Liga maçı CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid-Real Madrid maçı 18 Eylül Pazar günü 22.00 da gerçekleşecek.