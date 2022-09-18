Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta?

Atletico Madrid ve Real Madrid bugün Madrid'de Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta? İşte detaylar...