Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Atletico Madrid - Porto karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Atletico Madrid galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Atletico Madrid - Porto maç özeti! Atletico Madrid - Porto maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi x grubu maçında Atletico Madrid - Portokarşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Atletico Madrid kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Atletico Madrid - Porto maç özeti! Atletico Madrid - Porto maç özeti izle (VİDEO)

ATLETİCO MADRİD - PORTO MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!