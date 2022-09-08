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Atletico Madrid - Porto maç özeti! Atletico Madrid - Porto maç özeti izle (VİDEO)

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Atletico Madrid - Porto maç özeti! Atletico Madrid - Porto maç özeti izle (VİDEO)

Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Atletico Madrid - Porto karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Atletico Madrid galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Atletico Madrid - Porto maç özeti! Atletico Madrid - Porto maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi x grubu maçında Atletico Madrid - Portokarşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Atletico Madrid kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Atletico Madrid - Porto maç özeti! Atletico Madrid - Porto maç özeti izle (VİDEO)

ATLETİCO MADRİD - PORTO MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

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