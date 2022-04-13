Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid - Manchester City maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Atletico Madrid - Manchester City karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid - Manchester City maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında heyecanla beklenen, Atletico Madrid - Manchester City maçı Estadio Wanda Metropolitano stadında oynanacak. İlk maç Manchester City'in 1-0'lık galibiyetiyle bitmişti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Atletico Madrid - Manchester City maçı şifresiz mi? Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Atletico Madrid - Manchester City maçı 13 Nisan 2022'de saat 22.00'daEstadio Wanda Metropolitano stadında oynanacak.
Atletico Madrid - Manchester City maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.
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