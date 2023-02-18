Atletico Madrid maç özeti! (VİDEO) Atletico Madrid maçı özeti izle! Atletico Madrid Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti?

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ATLETİCO MADRİD-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ve Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga maçı, 18 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da gerçekleşecek.

ATLETİCO MADRİD VE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE!

Atletico Madrid ve Athletic Bilbao maçı, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.