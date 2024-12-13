Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini istedi?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?

FİLMİN SENARİSTİNE GÖRE, TÜRKAN ŞORAY "SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM" FİLMİNİN NASIL BİTMESİ KONUSUNDA SENARİSTİ VE YÖNETMENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR?

A: Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle

B: Cemşit'in kötü adama dönüşmesiyle

C: Asya'nın çocuğunu alıp gitmesiyle

D: İlyas'ın intihar etmesiyle

Cevap: A