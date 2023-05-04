Atletico Madrid–Cadiz MAÇ SONUCU! Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Atletico Madrid –Cadiz maç sonucu ne?

İspanya La Liga iddialı takımlarından Atletico Madrid ve Cadiz bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Atletico Madrid ile Cadiz maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Atletico Madrid –Cadiz maç sonucu ne? İşte detaylar...