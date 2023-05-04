Atletico Madrid–Cadiz MAÇ SONUCU! Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Atletico Madrid –Cadiz maç sonucu ne?
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İspanya La Liga iddialı takımlarından Atletico Madrid ve Cadiz bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Atletico Madrid ile Cadiz maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Atletico Madrid –Cadiz maç sonucu ne? İşte detaylar...
Atletico Madrid – Cadiz MAÇ SONUCU! Atletico Madrid ve Cadiz bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Atletico MadridCadiz maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Atletico Madrid ile Cadiz maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Atletico Madridmaçı kaç kaç bitti? Atletico Madrid –Cadiz maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
ATLETİCO MADRİD CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid ve Cadiz maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 23.00'da gerçekleşecek.
ATLETİCO MADRİD CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Cadiz maçı S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.