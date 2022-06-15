Atla Gel Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekilmiştir, hangi yıl?
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Atla Gel Şaban filmini izleyen seyirciler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Atla Gel Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekilmiştir, hangi yıl? Atla Gel Şaban oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapımı Türk komedi filmidir. Atla Gel Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekilmiştir, hangi yıl?
Atla Gel Şaban 1984 yapımı bir Türk filmidir.
Atla Gel Şaban filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır. Filmin bazı sahnelerinin çekimleri İstanbul Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Hipodromu'da gerçekleşmiştir.
Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi gitgide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış, onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli