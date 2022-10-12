Atla Gel Şaban kaç yılında, nerede çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?
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Kemal Sunal, Nevra Serezli ve Dinçer Çekmez klasiklerinden Atla Gel Şaban filmi Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sevilen Türk filminin izleyiciyle buluşmasının ardından Atla Gel Şaban merak konusu oldu. Peki, Atla Gel Şaban kaç yılında, nerede çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Atla Gel Şaban filmi Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sevilen Türk filminin izleyiciyle buluşmasının ardından Atla Gel Şaban merak konusu oldu. İzleyiciler, Atla Gel Şaban filminin kaç yılında, nerede çekildiğini araştırıyor. Peki, Atla Gel Şaban kaç yılında, nerede çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...
Kemal Sunal'ın yine güldürürken düşündüren filmlerinden Atla Gel Şaban'da birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Atla Gel Şaban oyuncuları:
Kemal Sunal - Niyazi (Şaban)
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Zihni Göktay - Halil
Selahattin Fırat - Selahattin
Renan Fosforoğlu - Kenan
Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmaz. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçar. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır.
Kemal Sunal klasiği olan Atla Gel Şaban 1984 yılında İstanbul'un farklı noktalarında çekimleri yapıldı. Veli Efendi Hipodromu kullanıldı.