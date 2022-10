Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Atla Gel Şaban filmi Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sevilen Türk filminin izleyiciyle buluşmasının ardından Atla Gel Şaban merak konusu oldu. İzleyiciler, Atla Gel Şaban filminin kaç yılında, nerede çekildiğini araştırıyor. Peki, Atla Gel Şaban kaç yılında, nerede çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal'ın yine güldürürken düşündüren filmlerinden Atla Gel Şaban'da birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Atla Gel Şaban oyuncuları:

Kemal Sunal - Niyazi (Şaban)

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Zihni Göktay - Halil

Selahattin Fırat - Selahattin

Renan Fosforoğlu - Kenan

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmaz. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçar. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır.

ATLA GEL ŞABAN KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal klasiği olan Atla Gel Şaban 1984 yılında İstanbul'un farklı noktalarında çekimleri yapıldı. Veli Efendi Hipodromu kullanıldı.