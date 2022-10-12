Türk sinemasının sevilen yapımlarından olan Atla Gel Şaban, başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı popüler filmlerden. Filmin yönetmenliğini Natuk Baytan yaparken senaryosu da Aydemir Akbaş'a aittir. Peki, Atla Gel Şaban filmi konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekilmiştir? İşte detaylar haberimizde...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz.

At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister.

Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Niyazi

Nevra Serezli – Zehra

Dinçer Çekmez – Kazım

Metin Çekmez – Kazım'ın Adamı

Turgut Özatay – Davut

Reha Yurdakul – Halim Bey

Zihni Göktay – Halil

Selahattin Fırat – Selahattin

Renan Fosforoğlu – Kenan

Mustafa Dik –

Erdoğan Dikmen – Kazım'ın Adamı

Nezahat Tanyeri – Niyazi'nin Kaynanası

Yavuz Şeker – Minibüs Muavini

Ünal Gürel – Kasap

Nizam Ergüden – Yarışsever

Yüksel Gözen – Kazım'ın Adamı

Ahmet Turgutlu – Manav

Yaşar Güner – Bakkal

Ekrem Gökkaya – Kasetçi

Cengiz Öktem – Davut'tan dayak yiyen adam

ATLA GEL ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal klasiği olan Atla Gel Şaban filminin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında yapıldı. Veli Efendi Hipodromu kullanıldı.