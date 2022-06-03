Atiye kimdir, gerçek ismi ne? Afara program konuğu Atiye kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, şarkıları nelerdir? - Haberler

3-4 Haziran Afara programı konuklarından olan Atiye'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Atiye kimdir? 4 Haziran Afara program konuğu Atiye kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, şarkıları nelerdir? Atiye'nin hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

ATİYE KİMDİR?

Deniz Atiye Yılmaz (d. 22 Kasım 1988; Bremen, Batı Almanya), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. 2006'de çıkış şarkısı "Don't Think" ile Türkiye'de ün kazandı. Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcıdır. 2011 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazanarak Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçilmiştir.

2007'de ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı yayınladı. O zamanlar "Atiye Deniz" adı ile kendini duyurdu. Albümde hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılara yer veren Atiye, çıkış şarkısı "Don't Think" ile internette kısa zaman içerisinde popüler oldu. Bu şarkısıyla 2007 yılında düzenlenen Kral Türkiye Müzik Ödülleri "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. Atiye, ana dili Türkçenin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe'(Hollandaca), Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Atiye 3-4 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Diskografi

Albümleri

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

Deli İşi (2022)

Single'ları

Don't Think (2006)

Bring Me Back (2012)

Yetmez (2014)

Sor (2015)

Come to Me (2015)

Abrakadabra (2015)

Kalbimin fendi (2016)

İnşallah Canım Ya (2016)

Zamansız Aşklar (2017)

Radiant Night (2017)

We Got That La (2017)

Mazallah (2017)

Hisset (2018)

Tom Tom (2019)

Ses Seda Yok (2021)

Allem Kallem (2022)

Düet'leri

Kal (Teoman ile)

Güzelim ( Sultana ile)

Aşkistan (Ozan Doğulu ile)

Nasıl Yani ( İskender ,Mirkelam ile)

As I Am (TALA ile)

Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)

Filmografi

Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013)

Bana Git De (2016)

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