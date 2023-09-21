Beş yıl önce Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye hamile mi? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Sosyal medya üzerinde paylaştığı görüntülerin ardından Şarkıcı Atiye doğum mu yaptı? Sorusu araştırılmakta. Peki, Atiye hamile mi? Şarkıcı Atiye doğum mu yaptı? Atiye doğum yaptı mı, bebeğin cinsiyeti ne?

Atiye hamile mi? Sorusu, paylaşımları ile birlikte gündeme geliyor. Son albümü "Deli İşi" ile müziğe geri dönen şarkıcı Atiye, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcının son durumu internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Atiye hamile mi? Şarkıcı Atiye doğum mu yaptı? Atiye doğum yaptı mı, bebeğin cinsiyeti ne?

ATİYE HAMİLE Mİ?

2019 yılında Ferahfeza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, önceki akşam ikinci kızını da dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, kızını normal doğumla dünyaya getirdi. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına Neva adını verdi. Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, "Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" demişti.