Atiye evli mi, eşi kim? Atiye eşi Erol Sebebci kimdir? Atiye kaç çocuğu var?

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ATİYE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmiştir.

ATİYE KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2019 yılında Ferahfeza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, önceki akşam ikinci kızını da dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, kızını normal doğumla dünyaya getirdi. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına Neva adını verdi. Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, "Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" demişti.