Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Atilla Toros oluyor ve vatandaşlar tarafından Atilla Toros kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Atilla Toros kimdir? Göç idaresi başkanı Atilla Toros kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atilla Toros hayatı ve biyografisi!

Atilla Toros kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Atilla Toros kimdir? Ve Atilla Toros kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Atilla Toros kimdir? Göç idaresi başkanı Atilla Toros kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atilla Toros hayatı ve biyografisi! İşte Göç idaresi başkanı Atilla Toros hakkında merak edilenler!

ATİLLA TOROS KİMDİR?

1969 yılında Tatvan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı. 1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.