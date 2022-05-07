Atilla Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, şarkıları nelerdir? Atilla Taş'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi de Atilla Taş oldu. Peki, Atilla Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Atilla Taş'ın hayatı ve biyografisi! Ayrıntılar yazımızda...

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş (d. 4 Şubat 1975; Ceyhan, Adana), Türk şarkıcı ve köşe yazarıdır. 1998'de "Ham Çökelek" şarkısıyla Türkiye'de ün kazandı.

Atilla Taş doğum tarihi : 4 Şubat 1975

Atilla Taş kaç yaşında : 47 yaşında

Atilla Taş nereli : Adana

Atilla Taş mesleği ne : Şarkıcı, Oyuncu, Sunucu, Köşe yazarı

YAŞAMI VE KARİYERİ

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Ceyhan, Adana'da dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarında annesinin Almanya'ya gitmesi üzerine anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokulu Ceyhan'da, liseyi İstanbul'da Davutpaşa'da tamamladı. Lise eğitiminin üçüncü sınıfında ailesi İstanbul'dan Mersin'e taşınma kararı aldı; 1991'de burada İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992'de ilk çocuğu Sezen doğdu. Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Burada ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu süreçte evliliği sonlandı.

İstanbul'da Erol Köse ile tanıştıktan sonra 1998'de Köse'nin yapım şirketinden ilk albümü Kırmızılım'ı piyasa sürdü ve bu albümdeki "Ham Çökelek" şarkısıyla gündeme gelerek ünlendi. 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde bu albümle "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" seçildi. Sonraki yıl Star TV dizisi Zilyoner'de Zülküf rolünü canlandırdı. 2000'de ABD'ye giderek New York Film Akademisi'nde sinema ve televizyon eğitimi aldı. Aynı sırada müzikal kariyerine de devam ederek Emmilenyum (2000), Pembeli (2001) ve Kınalı Kuzum (2004) albümleriyle ülkedeki popülerliğini devam ettirdi. Bu albümlerden sonra ünü giderek azaldı ve 2007'deki Bir Atilla Taş Albümü ile 2009'daki Çikolata çalışmaları müzik listelerine giremedi.

Atilla Taş, 1999 yılında David Copperfield'ın illüzyonlarından birini nasıl gerçekleştirdiğini bildiğini söyleyerek, Türkiye'nin ön sayfa manşetlerinde yer aldı.

2010'ların başında Kanal 7'de Taş Devri programını sundu ve Show TV'deki Ben Burdan Atlarım yarışmasında yer aldı. Ekim 2012'de PSY'ın dünya çapında listelere giren "Gangnam Style" şarkısının "Yamyam Style" adındaki parodisini yayımladı. Türkiye'de iktidarda olan AKP'ye yönelik Gezi Parkı protestolarından itibaren yaptığı eleştirileriyle ve mizahi paylaşımlarıyla Twitter'da bir fenomen hâline geldi. Burada 62. Hükûmet Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik yaptığı eleştiriler yüzünden Davutoğlu kendisine hakaret davası açtı ancak dava takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Şubat 2014'te Taş'ın Samsung ile yaptığı mizahi bir video projesi iki günde bir milyondan fazla görüntüleme aldı. Ekim 2021 itibarıyla yıllar süren ekran hasretine son verip Flash TV ile anlaşmıştır. Sosyal Medya,Haber-Yorum programı sunacaktır.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri

Kırmızılım (1998)

Emmilenyum (2000)

Pembeli (2001)

Kınalı Kuzum' (2004)

Bir Atilla Taş Albümü (2007)

Çikolata (2009)

Remiks albümleri

Atilla Taş (1999)

Single'lar

"Yam Yam Style" (2012)

"Hırsız" (2015)

"Elek" (2020)

FİLMOGRAFİ

Televizyon

Zilyoner (1999)

Şöhretler Kebapçısı (2003)

Arkadaşım Hoşgeldin (2014)

Kendi programları

Müzik Kutusu (2010)

Taş Devri (2011-12)

Ben Burdan Atlarım (2012-13)

Kitapları

Bir Delinin Kapak Defteri (2015)

Sakıncalı Çökelek (2018)

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