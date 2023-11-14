Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Atilla Saral izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Atilla Saral kaç yaşında, nereli? Atilla Saral hayatı ve biyografisi! Atilla Saral kimdir?

Atilla Saral kimdir? Atilla Saral kaç yaşında, nereli? Atilla Saral hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Atilla Saral hakkında araştırmalar yapılıyor. Atilla Saral kimdir? Atilla Saral kaç yaşında, nereli? Atilla Saral hayatı ve biyografisi!

ATİLLA SARAL KİMDİR?

Doğum: 27 Mart 1963 (60 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

Eşi: İnci Türkay (e. 2019)

Boy: 1,92 m

Ankara Başkent Lisesinden mezun olmuştur. 1987'de mankenliğe başlamış ve hâlâ sürdürmektedir. Birçok dizi ve 20'den fazla sinema filminde rol almıştır.