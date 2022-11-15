Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Atilla Kart geliyor. Atilla Kart'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Atilla Kart kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte detaylar...

Gündemde yer alan isimler arasında Atilla Kart geliyor. Peki, Atilla Kart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atilla Kart'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

ATİLLA KART KİMDİR?

Atilla Kart (d. 10 Nisan 1954; Yeniceoba, Cihanbeyli, Konya), Kürt asıllı Türk hukukçu ve siyasetçidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekilidir. TBMM Anayasa Komisyonu ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Konya merkezli sosyal çalışmalar ve dernek yapılanmaları içinde görevler üstlendi. Baro yönetiminde görev yaptı. 22., 23.ve 24.Dönem Konya Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.