Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!
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GS - BJK maçının hakemi kimdir merak edildi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
Futbol severler Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi kimdir merak ediyor. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir?
ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?
Atilla Karaoğlan (d. 22 Haziran 1986; Sakarya, Türkiye), Süper Lig'de görev alan Türk hakem.
22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.
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