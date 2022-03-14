Futbol severler Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi kimdir merak ediyor. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir?

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan (d. 22 Haziran 1986; Sakarya, Türkiye), Süper Lig'de görev alan Türk hakem.

22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.

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