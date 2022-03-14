Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

GS - BJK maçının hakemi kimdir merak edildi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Futbol severler Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi kimdir merak ediyor. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? GS - BJK maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir?

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan (d. 22 Haziran 1986; Sakarya, Türkiye), Süper Lig'de görev alan Türk hakem.

22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.

Haberler.com - Gündem

Kimdir, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title