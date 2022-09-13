Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Atilla Karaoğlan'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli, kaç yaşında?

Atilla Karaoğlan kimdir? Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Atilla Karaoğlan'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir?Atilla Karaoğlan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.