Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Atilla Gülan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Atilla Gülan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Atilla Gülan kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Atilla Gülan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Atilla Gülan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Atilla Gülan kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ATİLLA GÜLAN KİMDİR?

Atilla Gülan (19 Ağustos 1959), Türk asker. Mevcut Türk Hava Kuvvetleri Komutanı. 19 Ağustos 1959 tarihinde Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk, 3. Ana Jet Üssünde uçuş ve harbe hazırlık eğitimini tamamladı. 1993 yılında Hava Harp Akademisinden, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevlerinde bulundu.

2003 yılında 5. Ana Jet Üssü Harekât Komutanıyken bindiği F-16 hızla irtifa kaybetmiş; bunun üzerine Gülan, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle uçaktan atlamış ve birkaç saniye sonra uçak araziye çakılmıştır. Gülan, kazayı ufak çiziklerle atlatmıştır.

2004'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2004-2006 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Ba?kanlığı, 2006-2008 arası 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.

2013'te korgeneral rütbesine terfi etti. 2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Hasan Küçükakyüz'ün yerine Türk Hava Kuvvetleri komutanlığına getirildi. 19 Ağustos'ta görevi devraldı.