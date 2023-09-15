Atılım Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Atılım Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Atılım Üniversitesi yeni Rektörü Serkan Eryılmaz kimdir?

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. SERKAN ERYILMAZ KİMDİR?

Doktorasını tamamlayan Profesör Eryılmaz. 2002 yılında Ankara Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı ve şu anda Atılım Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapıyor. 2017-2023 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde araştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve 2011-2014 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında Manitoba Üniversitesi'nde (Kanada) ve Durham Üniversitesi'nde (İngiltere) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Avrupa Güvenlik ve Güvenilirlik Derneği Sistem Güvenilirliği Teknik Komitesi'nin şu anda eş başkanıdır. Halen Güvenilirlik Mühendisliği ve Sistem Güvenliği Yayın Kurulu üyesi ve IISE Transactions-Veri Bilimi, Kalite ve Güvenilirlik Mühendisliği Alanı Editörü olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında güvenilirlik mühendisliği, uygulamalı olasılık, stokastik modelleme ve yenilenebilir enerji sistemleri yer almaktadır. 200'den fazla yayının yazarıdır. Stokastik modeller alanında sistem güvenilirliği konusunda yaptığı yüksek nitelikli çalışmalar nedeniyle TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.