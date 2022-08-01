Atılım Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri!
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Atılım Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
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Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Atılım Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Atılım Üniversitesi öğrenci toplulukları...
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Atılım Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Arf Matematik Topluluğu
- Arjantin Tango Topluluğu
- Atatürkçü Düşünce Topluluğu
- Atılım TALKS
- Atılımcı Hukukçular
- Atılımlı Aslanlar Topluluğu
- Beslenme ve Diyetetik Topluluğu
- Beşiktaşlılar Topluluğu
- Bilgisayar Topluluğu (ACC)
- Bilişim Sistemleri Topluluğu
- Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu
- Ekonomi Topluluğu
- Elektrik-Elektronik Topluluğu
- Endüstri Mühendisliği Topluluğu (IESC)
- Enerji Topluluğu
- English Drama Club
- E-Sports
- Fenerbahçeliler Topluluğu
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu
- Foto-Grafik Topluluğu
- Gastronomi Topluluğu
- Gelişim Topluluğu
- Genç Hukukçular Topluluğu
- Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu
- Havacılık Kulübü
- Hukuk ve Etik Topluluğu
- Hukuk ve Sanat Topluluğu
- Hukuksal Araştırma ve İletişim Platformu
- IDEA (İngiliz Dili ve Edebiyatı Topluluğu)
- IEEE
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- İlerici Fikir Topluluğu
- İletişim Topluluğu
- İmalat Mühendisliği Topluluğu
- İşletme Topluluğu
- Kadın Hakları Topluluğu
- Kariyer Topluluğu
- Kimya Topluluğu
- Makine Teknolojileri Topluluğu
- Maliye Topluluğu
- Masaüstü Kutu ve Zekâ Oyunları Topluluğu
- Metalurjı ve Malzeme Müh. Topl.
- Mezunlarla İletişim Topluluğu
- Mimarlık Topluluğu
- Moda Kulübü
- Mütercim Tercümanlık Kulübü
- Müzik Topluluğu
- Otomotiv Topluluğu
- Psikoloji Topluluğu
- Radyo Topluluğu
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu
- Sosyal Farkındalık Topluluğu
- Tasarımda Atılım Topluluğu
- Tiyatro Topluluğu
- Tıp Öğrencileri Birliği
- Tulparlar Motosiklet Topluluğu
- Turizm Topluluğu
- Türk Tarih Platformu
- Uluslararası İlişkiler Topluluğu
- Üniversiteli Güçlüler
- Yapı Topluluğu
- Yaşayan Düşler Topluluğu
- Yazılım Müh. Topluluğu (ASES)
- Robot Topluluğu
- Sağlık ve Bilim Atölyesi Topluluğu
ATILIM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İktisat (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Maliye (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Maliye (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Odyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)