Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Atılım Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Atılım Üniversitesi öğrenci toplulukları...

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Atılım Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Arf Matematik Topluluğu

Arjantin Tango Topluluğu

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Atılım TALKS

Atılımcı Hukukçular

Atılımlı Aslanlar Topluluğu

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

Beşiktaşlılar Topluluğu

Bilgisayar Topluluğu (ACC)

Bilişim Sistemleri Topluluğu

Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu

Ekonomi Topluluğu

Elektrik-Elektronik Topluluğu

Endüstri Mühendisliği Topluluğu (IESC)

Enerji Topluluğu

English Drama Club

E-Sports

Fenerbahçeliler Topluluğu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu

Foto-Grafik Topluluğu

Gastronomi Topluluğu

Gelişim Topluluğu

Genç Hukukçular Topluluğu

Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu

Havacılık Kulübü

Hukuk ve Etik Topluluğu

Hukuk ve Sanat Topluluğu

Hukuksal Araştırma ve İletişim Platformu

IDEA (İngiliz Dili ve Edebiyatı Topluluğu)

IEEE

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlerici Fikir Topluluğu

İletişim Topluluğu

İmalat Mühendisliği Topluluğu

İşletme Topluluğu

Kadın Hakları Topluluğu

Kariyer Topluluğu

Kimya Topluluğu

Makine Teknolojileri Topluluğu

Maliye Topluluğu

Masaüstü Kutu ve Zekâ Oyunları Topluluğu

Metalurjı ve Malzeme Müh. Topl.

Mezunlarla İletişim Topluluğu

Mimarlık Topluluğu

Moda Kulübü

Mütercim Tercümanlık Kulübü

Müzik Topluluğu

Otomotiv Topluluğu

Psikoloji Topluluğu

Radyo Topluluğu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu

Sosyal Farkındalık Topluluğu

Tasarımda Atılım Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Tıp Öğrencileri Birliği

Tulparlar Motosiklet Topluluğu

Turizm Topluluğu

Türk Tarih Platformu

Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Üniversiteli Güçlüler

Yapı Topluluğu

Yaşayan Düşler Topluluğu

Yazılım Müh. Topluluğu (ASES)

Robot Topluluğu

Sağlık ve Bilim Atölyesi Topluluğu

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ