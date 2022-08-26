Sosyal medya platformu YouTube'ta çektikleri videolar ile büyük beğeni toplayan Atik Ailesi hakkında Atik ailesi kimdir? Atik ailesi ne iş yapıyor? merak ediliyor.

Atik ailesi kimdir? Sosyal medya platformu YouTube'ta çektikleri videolar ile büyük beğeni toplayan Atik Ailesi hakkında Atik ailesi kimdir? Atik ailesi ne iş yapıyor? merak ediliyor. İşte detaylar...

ATİK AİLESİ KİMDİR?

Atik ailesi kamp yaparken çektikleri vlogları YouTube kanalında yayınlayan ve severek takip edilen bir ailedir. YouTube'ta 2022 Ağustos ayı itibariyla 486 bin abonesi, Instagram'da 137 bin takipçisi bulunmaktadır.