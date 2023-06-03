Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Atiba hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Atiba'nın kaç yaşında olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Atiba kaç yaşında? Atiba kimdir, nereli? Atiba mevkii ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Atibahakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Atiba'nın kaç yaşında olduğu araştırıyor. Peki, Atiba kaç yaşında? Atiba kimdir, nereli? Atiba mevkii ne? Detaylar haberimizde.

ATİBA HUTCHİNSON KAÇ YAŞINDA?

Atiba Hutchinson 40 yaşındadır.

ATİBA HUTCHİNSON KİMDİR?

Atiba Hutchinson (d. 8 Şubat 1983; Brampton, Ontario, Kanada) ön libero mevkiinde oynayan Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

2012'de Kanada Futbol Federasyonu'nun yüzüncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak, tüm zamanların Kanada XI erkek takımına seçildi.

ATİBA KAÇ SEZONDUR BEŞİKTAŞ'TA OYNUYOR?

Atiba, 10 sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyor.

2013-2014 sezonunda Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu. Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ile Beşiktaş 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre, tecrübeli oyuncuya 2 sezon için toplam 2 milyon euro garanti ücret ödenecek. Atiba Hutchinson ayrıca, her sezon için onar bin euro maç başı ücret alacak.

İlk sezonunda 30 Süper Lig forma giyen Hutchinson 1 gol 4 asistle oynadı. 1 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa kupasında forma giyen Hutchinson toplamda 33 maçta Beşiktaş forması giydi 1 gol atıp 4 de asist yapma başarısını gösterdi.

2014-15

İkinci sezonunda da ilk sezonunda olduğu gibi takımın değişmez oyuncusu olmayı başardı. 2014-15 Süper Lig sezonunda 11 Lig maçında forma giyip 2 de asist yapmıştır. 8 UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 19 maçta forma giymiştir.

2015-16

4 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hutchinson, Beşiktaş'la tekrar 2 yıllık sözleşmeye imza attı.