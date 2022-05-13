Ati242 - 25 şarkı sözleri! Ati242 25 sözleri nedir? Ati242 kimdir, gerçek adı nedir?

Ati242 - 25 şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu gece itibarıyla yeni çıkan parçalar arasında Ati242'nin 25 adlı şarkısı da yer alıyor. Kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ati242 25 sözleri nedir? Ati242 kimdir, gerçek adı nedir? İşte, Ati242 - 25 şarkı sözleri...

ATİ242 25 ŞARKI SÖZLERİ

Yolu yok dediğim an başladı yol

Gözü kör başı boştum sokakta

Beni hapseden ruhum civarda

Bi mahalle bi parkta civarda limanda

50 lira düşünmeden harca

Yunus polisleri yüzümüze bakmaz

Lise girişinde trafo da boğulan

Ati bi gün harbi büyük adam olcak

Yaş 18 gençtim ve savruk

Nerden geldim gece beynimde kabus

Peşimdeler ama atamam havlu

Yatakta sabaha kadar hayal kur

Kırmızı gözler evet sanma üzülerek hepsi gülünerek hatırlanır

Yüzüm yere yapışmadı deme bi bembeyaz melek yapıştırır

Sapıtmışız alışkınız ihanete de alkole de

Yapıştırdım sigaramı tam sotede

Eşofmanla katılıyom mahkemeye ya

Bakamam annemin yüzüne

Gece geç gelirim canım sen üzülme

Çok fazla yaş aktı gözüne

Takıldım ciğersiz dostların peşine

Nakarat2x

Bu gece hisler pişman

Tanıdık yüzler düşman

Anlayamam

Yine bak kafam duman

Ne çabuk geçti yıllar

Dönelim mi sil baştan

Yaşayamam

Bu sene 25 yaş

2.verse

Martin garrix animals

Kiralık evlerde son sürat hız

Akılda ve dilde bi tane kız

O da eski dostlarımdan farksız

Yaşamadığım hiçbir şeyi yazmadım

Yaşadım yaşlandım insan aşağılık

Başardım sanatı Para katladım

Ağladım yalnızdım ama sakladım

Zirve buysa zirvedeyim evet

Bilmeden konuşmak size beleş

Yapayalnız olmak bana kelepçe

Çıktım ortamlardan iğrenerek

Demem daha sana merhaba

Evet var ev ve araba

İlaç olamaz yarama

İnandım ben de o para denen yalana

Duman duman kilo para

Elbet bi gün Al Capone Miro baba

Güvercin sana yolladım odana

Kafama anılar düştü bu ara

Şehrimden vazgeçtim çoktan

Kanserli hücrede bitmez mikroplar

Hasetsin ve bensiz bi hiçsin boktan

Şerefsiz ruhlarla dostluk ütopya

Nakarat2x

Bu gece hisler pişman

Tanıdık yüzler düşman

Anlayamam

Yine bak kafam duman

Ne çabuk geçti yıllar

Dönelim mi sil baştan

Yaşayamam

Bu sene 25 yaş

ATİ242 KİMDİR?

Ati242 adıyla sektörde bilinen Atilla Serin'in mahlasındaki "242" ibaresi Antalya'nın telefon alan kodundan gelmektedir.

Atilla Serin, 6 Ocak 1997 tarihinde Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Immenstadt şehrinde dünyaya geldi. Henüz çocukken Almanya'da break dance ve hip-hop müzik ile tanıştı. 2005 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ati, orta okulda kendi çapında rap denemelerine başladı. Ati, şu anda Yeditepe Üniversitesinde İngilizce İşletme bölümünde okuyor.

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