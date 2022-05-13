Ati242 - 25 şarkı sözleri! Ati242 25 sözleri nedir? Ati242 kimdir, gerçek adı nedir?
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Ati242 adıyla bilinen Atilla Serin, yeni parçası 25'i dijital platformlarda yayınladı. Ati242 25 şarkı sözleri merak ediliyor. iTunes, Deezer, Spotify ve Youtube'da yayınlanarak kısa sürede binlerce dinleme ve beğeniye ulaşan Ati242 25 şarkı sözleri nedir? İşte, Ati242 - 25 şarkı sözleri... Ati242 kimdir, gerçek adı nedir?
Ati242 - 25 şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu gece itibarıyla yeni çıkan parçalar arasında Ati242'nin 25 adlı şarkısı da yer alıyor. Kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ati242 25 sözleri nedir? Ati242 kimdir, gerçek adı nedir? İşte, Ati242 - 25 şarkı sözleri...
ATİ242 25 ŞARKI SÖZLERİ
Yolu yok dediğim an başladı yol
Gözü kör başı boştum sokakta
Beni hapseden ruhum civarda
Bi mahalle bi parkta civarda limanda
50 lira düşünmeden harca
Yunus polisleri yüzümüze bakmaz
Lise girişinde trafo da boğulan
Ati bi gün harbi büyük adam olcak
Yaş 18 gençtim ve savruk
Nerden geldim gece beynimde kabus
Peşimdeler ama atamam havlu
Yatakta sabaha kadar hayal kur
Kırmızı gözler evet sanma üzülerek hepsi gülünerek hatırlanır
Yüzüm yere yapışmadı deme bi bembeyaz melek yapıştırır
Sapıtmışız alışkınız ihanete de alkole de
Yapıştırdım sigaramı tam sotede
Eşofmanla katılıyom mahkemeye ya
Bakamam annemin yüzüne
Gece geç gelirim canım sen üzülme
Çok fazla yaş aktı gözüne
Takıldım ciğersiz dostların peşine
Nakarat2x
Bu gece hisler pişman
Tanıdık yüzler düşman
Anlayamam
Yine bak kafam duman
Ne çabuk geçti yıllar
Dönelim mi sil baştan
Yaşayamam
Bu sene 25 yaş
2.verse
Martin garrix animals
Kiralık evlerde son sürat hız
Akılda ve dilde bi tane kız
O da eski dostlarımdan farksız
Yaşamadığım hiçbir şeyi yazmadım
Yaşadım yaşlandım insan aşağılık
Başardım sanatı Para katladım
Ağladım yalnızdım ama sakladım
Zirve buysa zirvedeyim evet
Bilmeden konuşmak size beleş
Yapayalnız olmak bana kelepçe
Çıktım ortamlardan iğrenerek
Demem daha sana merhaba
Evet var ev ve araba
İlaç olamaz yarama
İnandım ben de o para denen yalana
Duman duman kilo para
Elbet bi gün Al Capone Miro baba
Güvercin sana yolladım odana
Kafama anılar düştü bu ara
Şehrimden vazgeçtim çoktan
Kanserli hücrede bitmez mikroplar
Hasetsin ve bensiz bi hiçsin boktan
Şerefsiz ruhlarla dostluk ütopya
Nakarat2x
Bu gece hisler pişman
Tanıdık yüzler düşman
Anlayamam
Yine bak kafam duman
Ne çabuk geçti yıllar
Dönelim mi sil baştan
Yaşayamam
Bu sene 25 yaş
ATİ242 KİMDİR?
Ati242 adıyla sektörde bilinen Atilla Serin'in mahlasındaki "242" ibaresi Antalya'nın telefon alan kodundan gelmektedir.
Atilla Serin, 6 Ocak 1997 tarihinde Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Immenstadt şehrinde dünyaya geldi. Henüz çocukken Almanya'da break dance ve hip-hop müzik ile tanıştı. 2005 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ati, orta okulda kendi çapında rap denemelerine başladı. Ati, şu anda Yeditepe Üniversitesinde İngilizce İşletme bölümünde okuyor.