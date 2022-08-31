Athena kimdir? Athena ne demek? Athena grubu üyeleri!

Türkiye'de ska ve punk tarzında müzik yapan ilk gruplardan birisi konumunda olan Athena grubu sosyal medyada trendlere girdikten sonra kullanıcılar tarafından Athena kimdir? Athena ne demek? soruları araştırılmaya başlandı. Athena grubu üyeleri! Detaylar haberimizde...

ATHENA KİMDİR?

Athena, İstanbul, Türkiye kökenli ska ve punk rock grubu.

Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşler grubun kurucu üyeleridir. Türkiye'de ska ve punk tarzında müzik yapan ilk gruplardan birisi konumundadır. Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu; aynı zamanda A Milli Basketbol takımımız için yaptığı 12 Dev Adam şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Birçok rock müzik dinleyicisine göre Türkiye'nin en iyi rock gruplarındandır. 195 puanla Türkiye'nin Eurovision'daki en yüksek puanını almıştır.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına giriştiler.

Çalışmalarını ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler ilk yıllarda aralarına katılan birtakım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladılar. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu bulmuş oldular.

Grup, ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzlarını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 1997'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar.

NR1 ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Holigan oldu. Kargo elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne aldığı Captain Hook'ta yapıldı.

Albümden yayınlanan video'lardan biri olan "Tarlaya Ektim Soğan"ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı Cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi video'da birebir yansıtıldı. 1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı.

Athena, kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran "12 Dev Adam" projesi oldu. Milli Takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, Holigan ekolü dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi.

Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı, Basketbol Milli Takımı'nın 2. geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları "12 Dev Adam" şarkısının takıma verdiği güçten bahsetti. Tam Zamanı Şimdi albümü bu yıl "12 Dev Adam" şarkısı ile tekrardan piyasaya sürüldü.

2007 yılında Gökhan ve Hakan Özoğuz'un babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz öldü. Bu dönemde sarsılan abi - kardeş bir süre müziğe ara verdi. Hakan Özoğuz askere giderken, Gökhan Özoğuz ise Londra'ya taşındı. Hakan da daha sonra Gökhan'a Londra'da katıldı ve bu şehirde geçirdikleri 4 yılda şarkılar yazıp bestelediler ve 2010'da yeni albümün müjdesini verdiler. 2010 yılının Mayıs ayında Pis adlı stüdyo albümü, grubun 8. albümü olarak yayınlandı. Albümün prodüktörlüğünü Mike Nielsen üstlendi, bas gitar ve klavyede Alp Ersönmez, davul ve perküsyonda ise Volkan Öktem albümde çaldı. Grup, "Serseri Mayın" ve "Arsız Gönül" şarkılarıyla tekrar büyük bir başarı yakaladılar.

Athena, 2011 yılında Coca Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği, müzik dünyasının en kült baladlarından "My Way"'i, kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu "Ben Böyleyim"in sözlerini Gökhan Özoğuz yazmıştı. Şarkı, Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi. 2011 yılında Rock'n Coke'ta da çalan Athena bu şarkıyı da canlı repertuvarlarına dahil ettiler ve bu çakışma da büyük bir ilgi gördü. 2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan tribute albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena bu albümde Gencebay'ın "Bir Araya Gelemeyiz" isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. Albüm, Orhan Gencebay ile Bir Ömür ismiyle 17 Eylül 2012 tarihinde Poll Production etiketiyle yayınlandı.

2014 yılında Altüst albümü ile müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca beş kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker ile çalışmaya başladı.

ATHENA NE DEMEK?

Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis'tir. Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur.

ATHENA GRUBU ÜYELERİ!

Gökhan Özoğuz - Vokal , gitar (1987 - bugün)

Hakan Özoğuz - Gitar, geri vokal (1987 - bugün)

Umut Arabacı - Bas gitar (2010 - bugün)

Sinan Tınar - Davul (2013 - bugün)

Emre Ataker - Klavye (2011 - bugün)