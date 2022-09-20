Sevilen müzik grubu Athena'nın üyelerinden Hakan Özoğuz, Gökhan Özoğuz'un abisinin lenfomaya yakalandığı haberini almıştık. Peki, Athena kim? Athena hasta mı oldu? Athena sağlık durumu ne?

Rock grubu olan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un abisi Hakan Özoğuz lenf kanserine yakalandı. Sevenleri ise sağlık durumunu merak ediyor. Lenf kanseri tedavisi gören Hakan Özoğuz'un sağlık durumu haberimizin devamında. Athena kim? Athena hasta mı oldu? Athena sağlık durumu ne?

ATHENA KİMDİR?

Athena, İstanbul, Türkiye kökenli ska ve punk rock grubu.

Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşler grubun kurucu üyeleridir. Türkiye'de ska ve punk tarzında müzik yapan ilk gruplardan birisi konumundadır. Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu; aynı zamanda A Milli Basketbol takımımız için yaptığı 12 Dev Adam şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Birçok rock müzik dinleyicisine göre Türkiye'nin en iyi rock gruplarındandır. 195 puanla Türkiye'nin Eurovision'daki en yüksek puanını almıştır.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına giriştiler.

HAKAN ÖZOĞUZ HASTA MI?

Athena grubunun üyelerinden Hakan Özoğuz'un bir süre önce lenfomaya yakalandığı ortaya çıktı. Tedavi sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özoğuz, geçtiğimiz gün bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hakan Özoğuz'un da bir süre öncesinde lenfomaya yakalandığı öğrenildi. Tedavi sürecini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih eden şarkıcı, bir süredir konserlere çıkmıyordu. Özel bir hastanede tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'un geçen günlerde taburcu oldu. Kanserle mücadele eden şarkıcı, sağlık durumu hakkında sessizliğini koruyor.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz öldü. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler. Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen 'Holigan' 'ın ardından Athena dördüncü video klibini 'Tarlaya Ektim Soğan' adlı şarkıya çekti. Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000'li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. "Palavra", "Macera", "Aşk Meşk Yok" teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001'de tüm Türkiye "On İki Dev Adam" ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz11 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır