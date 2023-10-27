Gündemin merak edilen terimleri arasında yer alan "Ateşkes" kelimesi ne demek, ne anlama geliyor araştırılıyor. Peki, Ateşkes ilan edilmesi ne anlama geliyor?

Ateşkes ne demek? Ateşkes ilan edilmesi ne anlama geliyor?

Ateşkes ne demek? Gündemin merak edilen terimleri arasında yer alan "Ateşkes" kelimesi ne demek, ne anlama geliyor araştırılıyor. Peki, Ateşkes ilan edilmesi ne anlama geliyor? Detaylar!

ATEŞKES NE DEMEK?

Ateşkes, savaşan taraflar arasındaki her türlü saldırının geçici olarak durdurulmasıdır. Ateşkes, tek taraflı veya antlaşma ile çok taraflı olarak ilan edilebilir.

Silah bırakma ile ateşkes terimleri birbirine karıştırılmamalıdır. Silah bırakma terimi; bir zümrenin tehlike gördüğü başka bir zümreden mevcut silahlarını bırakma isteğini belirten bir terimdir.

ATEŞKES TDK ANLAMI

Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması; bırakışma, mütareke.