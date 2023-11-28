İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması, 4. gününde 2 gün daha uzatıldı. Bu kapsamda Hamas elindeki 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

Ateşkes 2 gün daha uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha serbest kaldı

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalara cuma günü insani ara verildi. Rehine takasının 4'üncü gününde ateşkes 2 gün daha uzatılırken Hamas, Gazze'de tuttuğu 11 İsrailli rehineyi daha serbest bırakarak Kızılhaç görevlilerine teslim etti. Daha sonra ise İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir özgürlüğüne kavuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES 2 GÜN DAHA UZATILDI

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım saat 07.00'de başlayan insani aranın sona ermesine saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Katar'ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas'tan da anlaşmayı doğrulayan açıklama geldi. Ateşkesin önceki ateşkesle aynı koşullar altında 2 gün daha uzatılması konusunda Katar ve Mısır'la mutabakata vardıklarını açıkladı.

ATEŞKES SÜRESİNCE 186 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 4 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

11 İSRAİLLİ BIRAKILDI



Dün de İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.

3'Ü ÇOCUK 30 KADIN SERBEST KALDI

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi. Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti. İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE BASKIN

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu. Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden 16 yaşındaki Filistinli esir kız çocuğu Nüfuz Hammad, İsrail hapishanesinde yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra evine dönünce ailesi, sevinç gözyaşlarını tutamadı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen Hammad, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.