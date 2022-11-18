Ateşbaz-ı Veli Efendi kimdir? Hz. Mevlana'nın aşçısı kimdir? Ateşbaz-ı Veli Efendi'nin türbesi nerede, hangi ilde? Ateşbaz-ı Veli Efendi'nin hayatı

Hz. Mevlana'nın aşçısı Ateşbaz-ı Veli Efendi kimdir merak ediliyor. Vatandaşlar, Ateşbaz-ı Veli Efendi'nin hayatını ve biyografisini araştırıyor. Peki, Ateşbaz-ı Veli Efendi kimdir, nereli? Ateşbaz-ı Veli Efendi kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

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ATEŞBAZ-I VELİ EFENDİ KİMDİR?

Âteşbâz-ı Velî ya da gerçek adıyla Yûsuf bin İzzeddin, (ö. 1285, Karaman) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin aşçısı ve Mevleviliğin önemli isimlerinden. 12. yüzyılda adına Konya'da bir türbe yapılmıştır.

Ateşbaz Veli, Hz. Mevlana'nın çağdaşı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı ise İzzeddin'dir. Ateşbaz Veli olarak ün yapmıştır. Ateşbaz Veli'nin Bahaeddin Veled ile birlikte Belh'ten veya Karaman'dan geldiği, dergahta yetiştiği rivayet edilir. Ateşbaz, ateşle oynayan demektir. Onun Hz. Mevlana ve Mevleviler arasında önemli bir yeri vardır. Ateşbaz makamı bir terbiye ve eğitim makamıdır.

Ateşbaz Veli ile ilgili pek çok menkıbe anlatılır. Bunlardan birisi şöyledir: Bir gün, dergahın mutfağında yemek pişirmek için odun kalmamıştır. Dergahın aşçısı olan Ateşbaz Veli, durumu Hz. Mevlana'ya bildirince "Odun kalmadıysa ayaklarını kazanın altına sok da yemeği onunla pişir" der. Ateşbaz emre uyar. Mutfağa gider, ayaklarını kazanın altına sokar ve parmak uçlarından çıkan ateşle yemeği pişirir. Büyükler arasında açık keramet göstermek hoş karşılanmadığından Hz. Mevlana, Veli'yi men etmiştir ve ismi Ateşbaz olarak anılmıştır.

Ateşbaz-ı Veli Efendi'nin Türbesi Nerede?

Ateşbaz Veli'nin türbesi şehrin 4 km batısında, Havzan semtinin üst tarafında, Yeni Meram yolu üzerinde, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ' nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Türbe klasik Selçuklu kümbetleri tipindedir. Kesme taşlardan sekiz köşeli gövdesi ve tuğla ile örülmüş sekizgen piramit (ehrami) külahı vardır. İki katlı olan türbenin altı cenazelik üstü ibadethanedir.

Türbenin kıblesinde küçük pencere üzerindeki kitabesi şöyledir:

Bu kabir, merhum, said, şehid, din ve milletin güneşi İzzeddin oğlu Yusufundur.684 senesinin recep ayı ortalarında ölmüştür. Allah (Onu) bağışlasın.