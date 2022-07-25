Ateş Yağmuru konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Ateş Yağmuru nerede çekildi, hangi ülke? Ateş Yağmuru ne zaman çıktı?

Bu akşam TV'de ilk kez ATV'de Ateş Yağmuru filmi yayınlanacak. Film hakkında detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, Ateş Yağmuru konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimlerdir? Ateş Yağmuru oyuncu kadrosunda kimler var? Ateş Yağmuru hangi ülke yapımıdır? merak etti. İşte ayrıntılar...

ATEŞ YAĞMURU HANGİ YIL ÇIKTI?

Ateş Yağmuru filmi 2019 Çin yapımı bir filmdir. TV'de ilk kez bugün 25 Temmuz Pazartesi ATV'de ekranlara gelecek.

ATEŞ YAĞMURU KONUSU NEDİR?

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar... Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır. Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiği Ateş Yağmuru filmi oyuncuları arasında Wang Xueqi , Hannah Quinlivan , Shawn Dou ve Jason Isaacs yer almaktadır.