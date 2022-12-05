Ateş ve Su oyununu çoğumuz hayatımızda bir kez olsun oynamışızdır. Ateş ve Su oyununun sevenlerine Pİxar'dan bir müjdeli haber var. Ateş ve Su oyunun filmi çıkıyor. Peki, Ateş ve Su filmi ne zaman? Elemental filmi ne zaman çıkacak? Ateş ve Su filmi fragmanı binlerce kez sosyal medyada paylaşıldı. İşte, Ateş ve Su filmi fragman görüntüleri!

Ateş ve Su filmi ne zaman? Ateş ve Su oyununu çoğumuz hayatımızda bir kez olsun oynamışızdır. Ateş ve Su oyununun sevenlerine Pİxar'dan bir müjdeli haber var. Ateş ve Su oyunun filmi çıkıyor. Peki, Ateş ve Su filmi ne zaman? Elemental filmi ne zaman çıkacak? Ateş ve Su filmi fragmanı binlerce kez sosyal medyada paylaşıldı. İşte, Ateş ve Su filmi fragman görüntüleri haberimizde...

ELEMENTAL NE ZAMAN?

Pixar tarafından duyurulan Ateş ve Su filmi yani Elemental 16 Haziran 2023 izleyicisiyle buluşacak. Elemental isimli animasyon filminde ateş, hava, su ve toprak elementlerinin bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan macerayı anlatacak.

ELEMENTAL FRAGMANI

Su

Ateş