Ateş ve Buz kim kazandı? MasterChef Ateş ve Buz oyununu hangi takım kazandı?
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MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 8 Kasım Ateş ve Buz oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 8 Kasım Ateş ve Buz oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Ateş ve Buz kimler kazandı? İşte detaylar...
Masterchef Ateş ve Buz kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef Ateş ve Buz kim kazandı? MasterChef 8 Kasım kazanan takım hangisi? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.
Mavi Takım : Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz
Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra
MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye Allstar'da Barış hayallerine veda etti.
ATEŞ VE BUZ OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Ateş ve Buz oyununu henüz sona ermedi.
MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?
• Azize
• Suna
• Eda
• Batuhan
• Hasan
• Sefa
• Tanya
• Esra
• Eray
• Barbaros
• Sergen
• Barış
• Tahsin
• Dilara
• Kıvanç