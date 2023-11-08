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Ateş ve Buz kim kazandı? MasterChef Ateş ve Buz oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 8 Kasım Ateş ve Buz oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 8 Kasım Ateş ve Buz oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Ateş ve Buz kimler kazandı? İşte detaylar...