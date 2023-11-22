Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti. Türk iş ve siyaset hayatının tanınan isimlerinden Hilmi Ateş Ünal Erzen, 2004 ve 2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmıştı. Ateş Ünal Erzen kimdir? Ateş Ünal Erzen kaç yaşında, neden öldü?

Son dakika haberleri | Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti. Sarı-Kırmızılı kulüp başsağlığı mesajı yayınladı. Peki, Ateş Ünal Erzen kimdir?

ATEŞ ÜNAL ERZEN KİMDİR?

Doğum: 16 Aralık 1944 (78yaşında), İstanbul, Türkiye

Yaşamı

Soy ismi, Erzurumlu olduğu için dedesi tarafından konulmuştur. Soyadı kanunu çıktığı zaman dedesi soy isminin Erzen olmasını istedi. Bu talebini Nüfus Memurluğu'na bildirdiğinde Erzen soy isminin bir başka aile tarafından kullanıldığını ve kendisine verilemeyeceğini öğrendi. Bunun üzerine Erzen soy isminin önüne Ünal yazılmasını ancak Ünal ve Erzen'in ayrı biçimde yazılmasını istediBu yüzden de soy ismi Ünal Erzen olarak kaydedildi. Ancak nüfus cüzdanları yenilenirken memurun hatasıyla bu iki soy ismi bitişik yazılarak kayıtlara geçirildi.

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesini bitirdi.

1973 yılında Renault-Mais'de çalışmaya başladı, çeşitli bölümlerde görev yaptıktan sonra 30 Nisan 1985 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu kuruluşlarından OMSAN'a Genel Müdürü olarak, 1 Ocak 1988 tarihinde ise Renault-Mais'e Genel Müdür olarak atandı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile 1994-2000 yılları arasında da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001'deki seçimde aday oldu ama kazanamadı. Galatasaray Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı, Galatasaray Sportif Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.

22 Kasım 2023 tarihinde öldü.

Siyasi kariyeri

2004 yerel seçimlerinde CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı seçildi. 2005 yılı başındaki CHP kurultayında Genel Başkan adayı Mustafa Sarıgül tarafından darp edilmesiyle gündeme geldi. 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yeniden Bakırköy Belediye Başkanı seçildi. 2014 seçimlerinde, CHP'nin İBB adayı Mustafa Sarıgül'ün kendisini istememesi nedeniyle Bakırköy Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilmedi. Bunun üzerine 13 Şubat 2014 tarihinde CHP'den istifa etti.

2019 yerel seçimlerinde Bakırköy Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'den aday oldu[15] ve halihazırdaki belediye başkanı Bülent Kerimoğlu ve AK Parti adayı Mehmet Umur'un ardından 12.570 oy (%9.26) alarak üçüncü oldu.