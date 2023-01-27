ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ateş Kuşları dizisinin hangi günler yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları dizisi hangi gün, saat kaçta? Ateş Kuşları hangi kanalda? İşte detaylar...

Ateş Kuşları ne zaman? Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Ateş Kuşları dizisinin hangi günler yayınlandığı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları dizisi hangi gün, saat kaçta? Ateş Kuşları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU!

Ateş Kuşları dizisinin kadrosunda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Serkan Ercan, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Onat Bulut, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Hilal Uysun, Ozan Ağaç, Boncuk Yılmaz gibi ünlü isimler yer almaktadır.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ateş Kuşları dizisi her Cuma günü saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.