Ateş Kuşları dizisi her hafta Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Ateş Kuşları son bölüm de yaşananlar izleyiciye yine merakta bırakan bir son ile bitti. Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Ateş Kuşları dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen ATV ekranlarında yayınlanan bir dizisidir. Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı izle! Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı! Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NE?

Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır? Ateş Kuşları'nın büyük mücadelesi. Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir? Köksüzler, bebeklerine nasıl bakacak? Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?

ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan(Gülayşe ), Görkem Sevindik (Ali), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Serkan Ercan (Menderes), Nizam Namidar (Nizam), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Onat Bulut (Halis), Lilya İrem Salman (Hüma), Sedef Akalın (Şirin), Hilal Uysun (Nermin), Ozan Ağaç (Zümrüt), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Almira Abay (Çocuk Mercan), Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Görkem Doğan(Pamir), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Umut İnan (Çocuk Ali)

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!