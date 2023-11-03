ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları Cuma günü 29. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Ateş Kuşları yeni bölüm (29. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (29. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Ateş Kuşları Her Cuma ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ateş Kuşları 29. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Ateş Kuşları Yeni bölüm (29. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM (29. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Ateş Kuşları her Cuma ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Ateş Kuşları yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Ateş Kuşları Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları" her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Ateş Kuşları " her çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Bülent Polat (Feza), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Nizam Namidar (Nizam), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara), Ergül Miray Şahin (Sare), Evren Erler (Mete), Lilya İrem Salman (Hüma), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Kaan Sevi (Cemal), Yeşim Dalgıçer (Sezin), Gökay Müftüoğlu (Suat), Görkem Doğan (Pamir)

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

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