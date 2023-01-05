Ateş Kuşları dizisinin 1. bölümünün tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi 13 Ocak'ta ATV'de başlıyor. Dizinin fragmanını izleyenler, Ateş Kuşları nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ateş Kuşları dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? merak etti. Peki, Ateş Kuşları nerede çekilmektedir? İşte ayrıntılar...

Nerede çekildiği merak edilen dizilerden birisi de Ateş Kuşları oldu. Çok yakında başlayacak olan Ateş Kuşları dizisi için, Ateş Kuşları nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ateş Kuşları dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? aratması yapılıyor. Peki, Ateş Kuşları dizi çekimleri nerede? Ateş Kuşları nerede çekildi? Ateş Kuşları hangi şehirde çekildi?

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizi çekimleri genel olarak İstanbul ve ilçelerinde yapılmaktadır. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan bazı sahneler İstanbul'daki Galata Kulesi ve yakınlarında çekilmektedir.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan(Gül Ayşe)

Görkem Sevindik (Ali)

Hande Soral (Mercan)

Burak Tozkoparan (Barbaros)

Serkan Ercan (Menderes)

Nizam Namidar (Nizam)

Ahmet Saraçoğlu (Çatal)

Gonca Cilasun (Hacer)

Erdem Şanlı (Zıpkın)

Emir Çubukçu (Sabit)

Onat Bulut (Halis)

Lilya İrem Salman (Hüma)

Sedef Akalın (Şirin)

Hilal Uysun (Nermin)

Ozan Ağaç (Zümrüt)

Boncuk Yılmaz (Nazmiye)

Yeşim Dalgıçer (Gazeteci)

Kaan Sevi (Cemal)

Çınar Yükçeker (Yakup)

Almira Abay (Çocuk Mercan)

Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit)

Berke Obuz (Çocuk Zıpkın)

Görkem Doğan(Pamir)

Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)

Umut İnan (Çocuk Ali)