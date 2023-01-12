Ateş Kuşları Mercan kimdir? Ateş Kuşları Mercan gerçekte kim, adı ne? Mercan Ateş karakterini kim canlandırıyor?

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisinde yer alan Mercan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ateş Kuşları Mercan kimdir? Ateş Kuşları Mercan gerçek adı ne? Mercan Ateş karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Ateş Kuşları dizisinin karakterlerinden Mercan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları dizisinin Mercan karakteri merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Mercan kimdir? Ateş Kuşları Mercan gerçek adı ne? Mercan Ateş karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI MERCAN KİMDİR?

Ateş kuşlarının küçük annesi… Büyük sevdası Ali'yi kalbine gömer. Köksüzlere anne olur. En büyük korkusu Çatal'ın onları bulması ve Gülayşe'yi kaybetme ihtimali… Ömrünü adadığı bu ailenin bir gün dağılması…

ATEŞ KUŞLARI MERCAN GERÇEK ADI NE?

Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini Hande Soral canlandırmaktadır.