Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı? Ateş Kuşları oyuncu kadrosu!

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yakında başlayacak. Dizi başlamadan önce vatandaşlar, Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı? araştırması yapıyor. Peki, Ateş Kuşları konusu ne? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı? İşte detaylar...

Ateş Kuşları dizisinin başlamasına yakın konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Ateş Kuşları konusu ne? Ateş Kuşları oyuncuları kimler? Ateş Kuşları çocuk oyuncuları kimlerdir? Ateş Kuşları dizisi hangi gün başlıyor?

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ateş Kuşları ilk bölümüyle 13 Ocak 2023 Cuma günü ATV'de yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan(Gül Ayşe)

Görkem Sevindik (Ali)

Hande Soral (Mercan)

Burak Tozkoparan (Barbaros)

Serkan Ercan (Menderes)

Nizam Namidar (Nizam)

Ahmet Saraçoğlu (Çatal)

Gonca Cilasun (Hacer)

Erdem Şanlı (Zıpkın)

Emir Çubukçu (Sabit)

Onat Bulut (Halis)

Lilya İrem Salman (Hüma)

Sedef Akalın (Şirin)

Hilal Uysun (Nermin)

Ozan Ağaç (Zümrüt)

Boncuk Yılmaz (Nazmiye)

Yeşim Dalgıçer (Gazeteci)

Kaan Sevi (Cemal)

Çınar Yükçeker (Yakup)

Almira Abay (Çocuk Mercan)

Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit)

Berke Obuz (Çocuk Zıpkın)

Görkem Doğan(Pamir)

Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)

Umut İnan (Çocuk Ali)