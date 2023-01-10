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Ateş Kuşları konusu ne? Ateş Kuşları oyuncu kadrosu! Ateş Kuşları konusu ne, uyarlama mı? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler?

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Ateş Kuşları konusu ne? Ateş Kuşları oyuncu kadrosu! Ateş Kuşları konusu ne, uyarlama mı? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Peki, Ateş Kuşları konusu ne? Ateş Kuşları oyuncu kadrosu! Ateş Kuşları konusu ne, uyarlama mı? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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09 Ocak 2023 Atv Yayın Akışı09 Ocak 2023 Atv Yayın Akışı
08 Ocak 2023 Atv Yayın Akışı08 Ocak 2023 Atv Yayın Akışı

Ateş Kuşları oyuncu kadrosu! Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Ateş Kuşları dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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