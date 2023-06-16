Ateş Kuşları dizisinde Kara'yı kim canlandıracak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kara karakteri araştırılmaktadır. Peki, Ateş Kuşları Kara kimdir? Ateş Kuşları Kara büyük hali! Ateş Kuşları Karayı kim canlandıracak? İşte detaylar...

Ateş Kuşları dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda yer alan Kara karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kara karakterinin büyük hali araştırılıyor. Peki, Ateş Kuşları Kara kimdir? Ateş Kuşları Kara büyük hali! Ateş Kuşları Karayı kim canlandıracak? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir. Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir Mercan'ın ameliyatı konusu, iki tarafın da inadıyla iyice çözümsüzleşir. Nizam Eyüboğlu ameliyat karşılığında Gülayşe'yi isterken, Mercan Gülayşe'yi vermemek için bacaklarından vazgeçer.

ATEŞ KUŞLARI KARA KİMDİR?

Ateş Kuşları dizisinde Kara karakterini Ali Önsöz canlandırmaktadır.